Arresti dopo l'omicidio Fiorentino, rinviato l'incidente probatorio

È stato rinviato al prossimo 12 aprile, sempre nelle aule del, in via Dioguardi, l'incidente probatorio in cui saranno ascoltati, collaboratori di giustizia e co-imputati, nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di, avvenuto il 3 giugno 2014 a Giovinazzo.Il giudice per le indagini preliminari del, ieri mattina, ha accolto la richiesta degli avvocati, legale difensore di, difensore di, e, difensore di, di «acquisire i verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione dei soggetti che devono essere escussi per verificare il rispetto dei 180 giorni». Inevitabile, a questo punto, il rinvio.Sono stati proprio gli avvocati degli indagati a richiedere l'incidente probatorio in quanto «l'ulteriore cospicuo lasso di tempo che intercorrerà fino all'assunzione della prova nel contraddittorio delle parti pregiudicherebbe il ricordo degli stessi, essendo dato d'esperienza quello che i ricordi si affievoliscano con il trascorrere del tempo». Una richiesta, quest'ultima, accettata dalla gip, secondo cui «si tratta di una prova rilevante per la decisione, non rinviabile alla fase dibattimentale».Si tornerà in aula, dunque, il 12 aprile per cristallizzare le dichiarazioni di. Il 10 maggio, poi, toccherà ae a