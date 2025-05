Oltre 700 nuove opportunità lavorative nella BAT, Bari e Foggia

Continua l'azione dei Centri per l'impiego della BAT per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio.



Nella nuova edizione del report dei Centri per l'impiego della BAT, aggiornata al 22 maggio, sono riportati gli annunci delle imprese della Sesta provincia, proposti dai Centri per l'impiego, suddivisi per aree occupazionali:

Commercio, Vendita, Artigianato, Noleggio: 18 risorse;

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 12 risorse;

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 6 risorse;

Logistica, Magazzini, Trasporti: 5 risorse;

Servizi alla persona, pulizie, manutenzione: 7 risorse;

Servizi amministrativi e contabili, servizi professionali: 4 risorse;

Servizi finanziari, di credito e assicurativi: 4 risorse;

Servizi turistici e culturali, ristorazione: 9 risorse;

Servizi socio-sanitari ed educativi: 2 risorse;

Tessile, abbigliamento, calzaturiero: 2 risorse;

Collocamento mirato: 5 risorse.​



Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l'impiego BAT, dove operatori dedicati supportano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con servizi gratuiti e personalizzati.



I Centri per l'impiego degli ambiti di Foggia, BAT e Bari collaborano insieme per promuovere le offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO. Nei report dei tre ambiti, sono presenti complessivamente 783 posizioni per un totale di 377 annunci.



Per la consultazione delle offerte di lavoro, è possibile visionare anche i report dei Centri per l'impiego di Bari e Foggia:

​Nel report sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell'offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l'impiego BAT, bisogna consultare il portale "lavoroperte" o l'app "Lavoro per te Puglia".