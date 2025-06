“Picche rosse e cuori neri”: il 16 giugno un nuovo appuntamento con Mediaone Academy per scardinare le trappole mentali

Un nuovo, atteso appuntamento targato, la business unit didedicata alla formazione manageriale, si terràa partire dallenella suggestiva cornice dialL'incontro, dal titolo provocatorio, sarà un'occasione gratuita diaperta alla cittadinanza, in perfetto stile Mediaone Italia: riflessione, confronto e stimoli concreti per superare le barriere che limitano il nostro potenziale., che fungerà da leva narrativa per esplorare alcuni dei più insidiosiche influenzano (negativamente) le scelte di manager, professionisti e cittadini.L'obiettivo?, per favorire un cambiamento autentico e consapevole – sia sul piano personale che professionale."Crediamo che la crescita professionale inizi sempre da un atto di consapevolezza personale. Con questo incontro vogliamo offrire una chiave di lettura alternativa, ma potente, per comprendere cosa ci blocca e come possiamo evolverci davvero. E vogliamo farlo insieme, all'aperto, in un luogo simbolico della città, aprendoci alla comunità.", dichiara il Presidente di Mediaone Italia, Dott. Savino Lapalombella.L'evento si inserisce nel più ampio programma dipromosso da Mediaone Academy, che fa della contaminazione tra sapere e strategia aziendale il suo tratto distintivo., ma i posti sono limitati.Per saperne di più e iscriversi: