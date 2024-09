Il Centro per l'Impiego cerca personale a Giovinazzo, Molfetta e Terlizzi

La prima notizia di rilievo pubblico è che il Centro per l'Impiego di Molfetta cerca costantemente nuovo personale per le imprese operanti a nord di Bari.La seconda, ancora più accattivante, è che tale attività di ricerca si svolge su Lavoro per te, sito web della Regione Puglia dedicato a incrociare domanda e offerta di lavoro: le imprese in cerca di personale pubblicano le proprie vacancies attraverso i Centri per l'Impiego della Puglia; le persone in cerca di lavoro trovano ogni giorno centinaia di offerte di lavoro e si candidano allegando il proprio curriculum vitae.Il Cpi di Molfetta pubblica continuamente offerte di lavoro inerenti il territorio dei Comuni di Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo e dintorni.Di seguito, una panoramica variegata e illustrativa, ma non esaustiva, rispetto alle circa 40 offerte tutt'ora attive:- ingegneri elettrici, Euro Tecno Service s.r.l., Bari. Riferimento offerta n. 11179/2024;- 1 barista, per bar Next Stop, Terlizzi. Riferimento offerta n. 10970/2024;- 10 operatori socio sanitari, per Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L, Bari. Riferimento offerta n. 11734/2024;- 4 elettricisti, per Tecnologic System srls, Molfetta. Riferimento offerta n. 11555/2024;- 1 aiuto cuoco, per l'osteria Baccomatto, Molfetta. Riferimento offerta n. 11136/2024;- 3 installatori di infissi e serramenti, per Pugliall.Ferr, Ruvo di Puglia. Riferimento offerta n. 11567/2024.Per ulteriori offerte di lavoro, consultare il portale Lavoro per te, raggiungibile al sito: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca?query=Molfetta