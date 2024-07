Studio Antonio Arbore: «Siamo alla ricerca di nuovi talenti»

Persona dinamica e determinata, con una forte propensione alla vendita e alla fidelizzazione dei clienti.

Professionista motivato, pronto a impegnarsi per espandere il proprio Business.

Individuo con ottime capacità relazionali, capace di instaurare e mantenere rapporti di fiducia a lungo termine».

Perché scegliere la carriera di assicuratore?

Guadagni Variabili: La tua remunerazione dipende dalle provvigioni ottenute. Più clienti acquisisci e fidelizzi, maggiori saranno i tuoi guadagni! Sei tu a decidere quanto guadagnare, Le possibilità sono infinite e direttamente proporzionali al tuo impegno. Crescita Personale e Professionale: Avrai l'opportunità di crescere costantemente, migliorando le tue competenze in vendita, negoziazione e gestione dei clienti. Indipendenza e Flessibilità: Gestisci il tuo tempo e organizza le tue giornate in modo autonomo. Più sarai proattivo/a, maggiori saranno le tue soddisfazioni. Supporto e Formazione Continua: Non sarai mai solo/a. Forniamo formazione costante e supporto per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Quali passi per realizzare il tuo ruolo?

Inizierai con l'acquisizione di nuovi clienti: espandi la tua rete e aumenta il tuo volume d'affari attraverso la ricerca attiva di nuovi contratti.

Ci aiuterai con la Fidelizzazione dei Clienti Esistenti: Avrai l'opportunità di instaurare un rapporto di fiducia con i nostri clienti, gestendo al meglio i contratti e assicurandoti la loro soddisfazione.

Gestione dei Contratti Assicurativi: Monitorerai e migliorerai i contratti assicurativi, garantendo la continuità dei clienti e dei contratti».

Hai mai pensato che il lavoro di assicuratore potrebbe essere la tua strada verso il successo? Antonio Arbore, broker di assicurazioni, ci spiega le opportunità di carriera e la strada per diventare professionisti di successo, anche con grandi opportunità di guadagno.«Stiamo ampliando la nostra rete commerciale e per questa ragione ti invito ad ascoltare le caratteristiche della figura che cerchiamo, magari sono proprio le tue:«A dire il vero non conosco tanti assicuratori che sognavano da piccoli di fare questo mestiere ma conosco tanti assicuratori che, con il giusto mindset, sono diventati professionisti di successo.Quali sono i punti chiave dell'intermediario assicurativo?Per maggiori informazioni e per inviare la tua candidatura:Emailinfo@antonioarborebroker.itstudioantonioarboresrl@pec.itSede CoratoVia Vitt. E. Orlando 30Tel: 080 24 63 577‌-Sede MolfettaVia Sant'Angelo 45Tel: 080 91 41 403