Prima, poi, alcuni giorni più tardi, ancheall'interno del parco giochi della. Ed è proprio lì che lo spiacevole reperto è stato avvistato casualmente da alcuni genitori, abituati a portare i propri figli nel giardino pubblico, per farli giocare e divertire.Siamo nel polmone verde più esteso di Giovinazzo, intitolato a, e riaperto al tramonto dello scorso anno al termine di un lavoro di restyling: i lavori, durati 9 mesi e costati circa 500.000 euro, hanno previsto la realizzazione di tre aree per i più piccoli. Il ritrovamento di una siringa usata e di una chiazza di sangue all'interno della(un episodio simile è avvenuto nel lontano 2015 , nda), ha rinfocolato i timori dei genitori.Intanto la segnalazione è stata fatta pervenire allaarrivata in zona per un accurato sopralluogo: «Questi non sono solo nostri figli, ma anche vostri nipoti perché siete zii e nonni - sbotta una mamma su-. Ma non importa nulla a nessuno», continua la donna, pronta ad avviare «» perché «noi paghiamo tasse che dovrebbero includere anche»., attraverso l', replica di avere prontamente «provveduto a ripulire il tutto e disinfettato l'area giochi», ma qualcuno, probabilmente di notte, ha approfittato di alcuni angoli oscuri dell'area verde per iniettarsi la dose, senza avere nemmeno l'accortezza di gettare l'ago nel cestino dei rifiuti: «I nostri sistema di deterrenza - proseguono - sono la pulizia e il presidio degli spazi, supportato dal».Un'altra mamma ribatte: «Abbiamo avvertito i nostri bambini di non raccogliere niente da terra. Certo, ci sono le telecamere, ma non è piacevole avere, un peccato con la nuovaa disposizione». I nuovi occhi elettronici potrebbero aver immortalato dettagli rilevanti per l'identificazione dell'autore: «Chi ha abbandonato la siringa nella casetta - è ciò che ipotizzano a Palazzo di Città -l'ha fatto sicuramente».. Tuttavia, nonostante l'area resti chiusa nelle ore notturne, non è impossibile entrare e fare quel che si vuole. Adesso, ne siamo sicuri, aumenteranno i controlli (è stata chiesta un'intensificazione ai, nda), ma questo non basterà affatto per debellare il fenomeno.