Altalene rotte e Greenway danneggiata, Depalma: «Ora basta, altrimenti chiudo tutto»

4 foto Giochi rotti in Villa e Greenway danneggiata

. Così si esprime il sindaco,, anche a nome dell' intera maggioranza, davanti agli ennesimi atteggiamenti vandalici e di assoluto menefreghismo nei confronti della cosa pubblica.Questa volta è toccato ai giochi per bambini, installati da poco all'interno della Villa Comunale. Alle due altalene, in uso per bambini fino a 6 anni, sono stati spezzati i montanti. Nel frattempo, sono stati divelti anche gli archetti che adornano e proteggono la Greenway cittadina (altre foto in gallery).«Ogni giorno Giovinazzo si sveglia portando alla luce episodi di inciviltà diffusa con danneggiamenti vari, il più delle volte a panchine, giochi per bambini, bagni pubblici, fontanelle per abbeverarsi, segnaletica stradale e tanti altri arredi urbani - continua il sindaco Depalma -. E nemmeno le telecamere,Ma lo sdegno e il disappunto, mio e di quella parte di Giovinazzo sana che invece tiene alla propria città, non è solo verso chi compie i gesti in sé ma anche verso coloro che si disinteressano e si girano dall'altra parte mentre questi gesti vigliacchi e barbari vengono perpetrati nei confronti di ciò che gli appartiene.Si sperava che la tragedia del Covid-19 potesse cambiare le persone - qualcosa che anche la nostra testata ha evidenziato con un report pubblicato ieri su un frigorifero abbandonato a Levante - e, invece,Ora, però, sono stanco - tuona Depalma -. Se non vedo un cambiamento e un'inversione di tendenza sana e consapevole,E non sarebbe giusto nei confronti di quei bambini che non hanno fatto nulla di male, se non convivere con degli adultiMi auguro che insieme al vaccino anti-Covid venga trovato anche quello contro la stupidità della gente. Ma su quest'ultimo ho seri dubbi», la sua amarissima conclusione.