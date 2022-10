Halloween, Villa Comunale e Parco Scianatico chiusi per evitare atti vandalici

La tradizione italiana violentata e quella commerciale di derivazione anglosassone che si fa largo. Halloween purtroppo non è sempre sinonimo di festa per i più piccoli e spesso si trascende in atti vandalici.Anche a Giovinazzo l'amministrazione comunale è corsa ai ripari ed ha deciso diA spiegare meglio la decisione è stato proprio il sindaco, Michele Sollecito, dalle sue pagine social: «Dolcetto o scherzetto purché tutto accada con rispetto - ha scritto -. Abbiamo deciso di non aprire Villa e Parco Scianatico nel pomeriggio di oggi per evitare atti vandalici e situazioni spiacevoli come purtroppo accaduto in passato. Divertirsi fa sempre bene, un po' meno esagerare e danneggiare strutture pubbliche».Una decisione drastica, ma sensata. Il passato purtroppo ha insegnato qualcosa. Bisognerà quindi vigilare anche nel centro storico affinché la serata trascorra in totale serenità.