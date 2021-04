Riaperture, tutte le decisioni a Giovinazzo

Puglia in zona arancione e riaperture di diverse attività commerciali.Anche il Comune di Giovinazzo si adegua e dopo la riunione del Centro Operativo Comunale, a cui hanno preso parte il Vicesindaco, l'Assessore alla Protezione Civile,, e l'Assessore alla Polizia Municipale,, sono stati presi nuovi provvedimenti a decorrere dal prossimo weekend.La prima importante decisione ha riguardato il Cimitero comunale che sarà nuovamente aperto al pubblico anche nei fine settimana, al sabato ed alla domenica, a partire dal 1° maggio. Intanto venerdì 30 aprile riaprirà anchecon i consueti controlli della temperatura ai varchi di via Matteotti, via Giovinazzesi nel Mondo e viale Moro da parte dei volontari del SerMolfetta. Inalterate le misure di sicurezza all'interno, che anche i venditori ambulanti dovranno rispettare: mascherine indossate, igienizzazione delle mani, vietato toccare alimenti in esposizione e distanziamento tra avventori di almeno un metro.Novità anche per supermercati, negozi di tutte le categorie merceologiche, parrucchieri, barbieri e centri estetici che potranno rimanere aperti per tutta la giornata.Infine i distributori automatici di bevande e snack dovranno continuare a chiudere alle 18.00.