Nuove bandiere sull'IVE di Giovinazzo

Era stato un nostro articolo ( clicca qui ), in cui erano pubblicate le preoccupazioni di un cittadino, a sollevare la questione delle bandiere ormai lacere e strappate dal vento sull'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo.Nelle scorse ore ci è pervenuta in redazione una lettera del delegato metropolitano all'ex convento domenicano, Nicola De Matteo, indirizzata al nostro direttore, Antonio Quinto, in cui si racconta quella vicenda dal punto di vista degli amministratori. Una vicenda con un lieto fine: l'IVE ha nuovissime bandiere già esposte sui pennoni ed il prossimo 24 maggio ospiterà le celebrazioni per il centenario dalla nascita del Tenente Raffaele Piscitelli.Di seguito il testo scritto da Nicola De Matteo.«Egregio Direttore,faccio riferimento a un Vs. articolo dell' 8 gennaio 2022 in cui era scritto: "Un lettore chiede al Delegato della Città Metropolitana Nicola De Matteo la sostituzione dei due vessilli lacerati che versano in uno stato di degrado"; per poi proseguire: "Si tratta di una iniziativa finalizzata a garantire il decoro della bandiera tricolore, primo simbolo ufficiale della nostra Repubblica".Ho atteso a rispondere a questo Vs. appello perché ero già a conoscenza che di lì a poco sarebbero iniziati i lavori di messa in sicurezza della facciata dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Quindi ora – come nella fotogallery – fanno bella mostra sui pennoni i vessilli dell'Europa e dell'Italia. Devo dare atto all'Assessoredi una generosa presa di posizione risolutiva in tal senso d'intesa con i parenti dello scomparso Tenente Raffaele Piscitelli. Questo dimostra, ancora una volta, che la sinergia tra istituzioni può molto di più delle semplici lamentele. Ricordo di quanto a cuore ho la Città di Giovinazzo per la quale mi sto spendendo e dell'Istituto Vittorio Emanuele II che con coraggio e determinazione sto cercando di valorizzare nonostante lo stato in cui versa. Sottolineo infine che accanto alla bandiera Italiana ho inserito quella dell'Europa – che ha preso momentaneamente il posto di quella della Città Metropolitana – perché l'Istituto il giornoSono piccole cose che dimostrano il mio affetto per Giovinazzo e i Giovinazzesi.Cordialità».Nicola De MatteoDelegato del Sindaco Metropolitano