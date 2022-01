Strappate dal vento le bandiere dell'Istituto Vittorio Emanuele II

«Negli ultimi tempi ho notato sull'le due bandiere italiane ormai strappate e lacerate». Lo sostiene un nostro lettore che, in una missiva, chiede a, delegato metropolitano all'IVE, «la rapida sostituzione dei due vessilli italiani visto che non se ne occupa nessuno».Si tratta di un'iniziativa finalizzata «a garantire il decoro della bandiera tricolore, primo simbolo ufficiale identificativo della Repubblica - dice ancora -, sostituendo iche versano in uno stato di degrado». La bandiera è uno tra gli elementi simbolici primari dell'identità nazionale. La Costituzione accoglie il tricolore tra i suoi principi disponendo che «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».Ma non basta. Il nostro lettore chiede che «compatibilmente con le risorse economiche disponibili, ladovrà provvedere all'acquisto e alla fornitura del materiale necessario alla messa in decoro verificando che la bandiera italiana sia esposta al posto giusto con quella europea e ad altre eventuali bandiere. Ma soprattutto bisognerà segnalare lo stato di degrado della bandiera stessa, prima che l'usura e il degrado ne consumino il colore e anche la stoffa»., del popolo italiano e delle libertà conquistate. È il simbolo che ha accompagnato il cammino del nostro Paese nei momenti luminosi, ma anche in quelli bui. Adesso è il simbolo costituzionale dell'Italia repubblicana in cui si salda l'identificazione tra la collettività nazionale e lo Stato.