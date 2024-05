L'allarme di PVA: «A Giovinazzo gli alberi si piantano direttamente nei vasi di plastica»

«A Giovinazzo gli alberi si piantano direttamente nei vasi di plastica!».A denunciarlo ècon una documentazione fotografica annessa pubblicata anche via social. Per gli oppositori, l'attuale amministrazione avrebbe nuovamente fatto propaganda, dopo l'arrivo e la piantumazione delle nuove piante in piazza Garibaldi, in Villa Comunale, in piazza Vittorio Emanuele II ed in altre zone della città.«Mentre tutto il mondo va nella direzione "plastic free" - rimarcano da PVA -, solo a Giovinazzo si piantano alberi lasciando la plastica nel terreno. E poi ci si meraviglia perché tutto il verde sia così mal ridotto. Ma se nessuno controlla e si pensa solo a fare foto e post di propaganda il risultato non può che essere questo».Sotto accusa, ancora una volta, il controllo dei lavori di rinfoltimento e svecchiamento del verde, così come in passato sono stati sotto la lente di ingrandimento delle forze di opposizione la manutenzione del patrimonio pubblico e le politiche di sviluppo turistico. Tasselli di un unico puzzle utile a dare un'immagine moderna ed evoluta di Giovinazzo.