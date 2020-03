8 marzo, Assessori e Consigliere del Comune di Giovinazzo donano alla città un alberello di mimosa

Non vi sarà alcuna cerimonia in ossequio alle norme governative per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus

Questa mattina, domenica 8 marzo, alle 11.30, in occasione dellal'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo,con l'Assessore alla Cultura e al Turismo,, e le consigliere di maggioranza a Palazzo di Città doneranno alla città un alberello di mimosa che sarà piantumato nella piazzetta di via Toselli.Dell'alberello e della sua crescita se ne prenderà cura l'associazioneSi tratta di un piccolo omaggio a tutte le donne di Giovinazzo in occasione di questa storica giornata che quest'anno, per via dell'emergenza sanitaria che tutta l'Italia sta vivendo, non vedrà alcuna manifestazione così come stabilito dalle misure preventive di contagio contenute nel Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.