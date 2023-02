Nicola De Matteo ospite della Touring Juvenatium

Torna a Giovinazzo, dove svolge anche un incarico da anni di delegato metropolitano all'Istituto Vittorio Emanuele II,Lo scrittore e poeta barese sarà ospite dell'associazione culturale, nella cui sede, in corso Principe Amedeo, presenterà domani sera, 3 febbraio, il suo libro, che ha già riscosso tanti consensi della critica ed è alla sua terza ristampa. Si tratta della ventiduesima presentazione su tutto il territorio nazionale e per Nicola De Matteo questo è il diciottesimo libro.Con lui dialogherà Agostino Picicco, scrittore, giornalista, uomo chiave dell'Associazione Pugliesi a Milano, mentre i saluti saranno affidati al presidente della Touring Juvenatium, Vito Fumai, che da anni si batte con i suoi associati per la diffusione e la salvaguardia della poesia vernacolare e per la salvaguardia di quella che è a tutti gli effetti una lingua.L'inizio della presentazione è previsto per le 18.30. L'ingresso è libero.