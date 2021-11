Nicola De Matteo ospite della Fondazione Defeo Trapani

Una serata tra lettura e musica, quella che sarà vissuta questa sera, 4 novembre, al Teatro Odeion di Giovinazzo, in via delle Filatrici.(ri)presenterà a Giovinazzo il suo(Florestano Edizioni), ultima fatica letteraria del politico, autore e poeta palesino. Ad impreziosire la serata ci saranno le letture di Franco Martini e l'accompagnamento musicale sarà di Cetta Annese.Il libro è un elogio della lentezza e dell'amore visto a trecentosessanta gradi, esaltazione del sud geografico e dell'anima, evoluzione nel percorso creativo di De Matteo. Al termine, spazio degustazione coordinata dallo chef Luigi Capparelli in collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia, per trattare una tematica molto seria, ma che oggi non può più essere affrontata con approssimazione e su cui la grande tradizione culinaria italiana sta facendo passi da gigante.La serata è organizzata dallache continua a distinguersi per un cartellone di eventi assai variegato, che spaziano dalla musica ai reading letterari, fino al teatro.Per tutte le informazioni si può chiamare il 3401062022. Si accede solo con green pass, nel pieno ossequio delle normative anti-Covid. Inizio fissato per le 19.30.