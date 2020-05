Nico Bavaro: «Su florovivaismo impegno mantenuto»

«Sin dal primo giorno mi ero preoccupato della condizione del settore florovivaistico soprattutto terlizzese e avevo pubblicamente preso un impegno, ovvero provare a rispondere alle difficoltà dovute alle misure di lockdown».L'incipit del messaggio è quello del Segretario regionale di Sinistra Italiana,, che è tornato a commentare le ultime vicende legate ad uno dei settori chiave dell'agricoltura del Nord barese e che coinvolge anche aziende e lavoratori giovinazzesi. Un segmento, è bene ricordarlo, che sta provando a ripartire seppure con ritmi e tempi dettati dall'emergenza sanitaria.Bavaro è soddisfatto per il lavoro svolto dal suo partito ai massimi livelli: «Grazie a un emendamento dipresentato al vecchio Decreto Cura Italia e recepito dal governo nel Decreto Rilancio approvato mercoledì - spiega il Segretario -, viene stanziatoUn fondo cui accederà anche il settore florovivaistico, che come sappiamo ha visto disperdere una parte rilevante degli investimenti per il 2020. Non lasciamo indietro nessuno», il suo commento conclusivo.Tasselli di un complesso puzzle che dovranno dare ossigeno ad una parte consistente del mercato lavorativo e dell'economia agricola di Terlizzi e del circondario. Piccoli ma importanti passi verso un lento ritorno alla normalità.