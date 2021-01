Nessun controllo agli ingressi del mercato settimanale di Giovinazzo

Nessun controllo ai varchi, nonostante fosse opportuno in periodo pandemico.È quanto accaduto alsvoltosi ieri, 15 gennaio. L'accesso era libero, nessun controllo della temperatura ad opera dei volontari del SerMolfetta, nessun contingentamento degli ingressi nelle ore di punta, nessun filtro preventivo onde evitare contagi.Ieri sono stati tantissimi i giovinazzesi che ci hanno segnalato l'accaduto, alcuni molto arrabbiati, ed effettivamente abbiamo potuto verificare come non vi fossero filtri di alcun genere in tutti i punti d'ingresso. Un fatto che ha lasciato sbigottiti parecchi avventori, anche provenienti da comuni limitrofi. Un capitolo a parte, che meriterebbe la stessa attenzione, è dato dalla pervicacia con cui taluni utenti (una minoranza) e diversi ambulanti non indossano correttamente le mascherine. Una battaglia che appare persa e che da queste pagine ci ostiniamo a fare, senza risultati rilevanti ormai da mesi.Noi non abbiamo voluto rimanere sulla notizia in sé e, per dare risposte ai lettori che ci hanno scritto, abbiamo sentito telefonicamente l'Assessore alla Polizia Locale ed alle Attività Produttive,L'Assessore ci ha così risposto: «La giornata di ieri è stata di fatto interlocutoria e ci si trovava in zona gialla. Eravamo in attesa della decisione della Presidenza del Consiglio sul nuovo Decreto, che entrerà in vigore da oggi, 16 gennaio. Pertanto - ha spiegato Stallone - in accordo con il Sindaco Tommaso Depalma e dopo il tavolo di confronto all'interno del Centro Operativo Comunale, che si riunirà nelle prossime giornate, faremo nostre ulteriori valutazioni e, nel caso sia necessario, forniremo indicazioni e daremo regole stringenti anche per il mercato settimanale. La Puglia - ha concluso l'Assessore - si avvia a divenire zona arancione e pertanto, all'esito di queste riunioni, il primo cittadino firmerà quasi certamente una nuova ordinanza».