Un film sulla vita di don Tonino Bello: da gennaio le riprese

Un film per raccontare la vita di un uomo per la Chiesa venerabile ma già Santo per chi lo ha conosciuto e amato. Si intitoleràla pellicola firmata dal regista e produttore cinematograficoLe riprese avranno inizio a partire dal prossimo gennaio nei luoghi vissuti dal vescovo di Molfetta che saranno visitati nelle prossime settimane.«Sarà un film che rispecchierà fedelmente la vita del venerabile, come chiesto dalla famiglia in una bellissima lettera», spiega il regista. A interpretare don Tonino, sarà l'attoreche dovrà cogliere la serenità del vescovo nella frenesia delle sue giornate. Il progetto nasce dall'idea di Andrea Coppola, autore di una biografia sul venerabile.