Diocesi in preghiera nell'anniversario del "dies natalis" di don Tonino Bello

In occasione del 31° anniversario del dies natalis del venerabilela diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ha promosso una serie di appuntamenti per riscoprire la memoria e l'eredità spirituale del "vescovo con il grembiule".Ieri sera, venerdì 19 aprile, nell'Aula magna del Seminario Vescovile di Molfetta si è svolta la manifestazione conclusiva della quarta edizione delQuesto riconoscimento è dedicato alle opere sociali e culturali del Venerabile.Oggi, sabato 20 aprile, alle ore 18:00, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, è in corso una conferenza intitolataalla presenza di Sua EccellenzaArcivescovo Metropolita di Palermo, il quale ha offerto un'analisi illuminante sulle figure di due grandi protagonisti della fede e della giustizia sociale. A seguire, alle 19:30, Mons. Lorefice presiederà la solenne concelebrazione che sarà trasmessa in diretta sui canali social della diocesi.