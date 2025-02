I fedeli giovinazzesi invitati alla proiezione del docufilm su don Tonino Bello

Dopo il grande successo della proiezione tenutasi ad Alessano, il documentario "verrà proiettato a Molfetta domenica 23 febbraio alle ore 20.00, presso lo "Spazio Martini" della Basilica Madonna dei Martiri.Alla proiezione parteciperannoVescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi; Stefano Bello, nipote del Venerabile Don Tonino Bello; Rossella Tosto, Direttore di TRM; e la squadra che si è occupata della realizzazione del documentario composta dai giornalisti Maria Cristina De Carlo e fra Marco Valletta, dal pubblicitario Pier Marino Zippitelli e dal video maker Giancarlo Doronzo. Il docufilm, prodotto da TRM Network, rappresenta una testimonianza viva e profonda della figura di Don Tonino Bello, un uomo che ha fatto della fede un impegno quotidiano per la pace, la giustizia e la difesa degli ultimi. Attraverso le parole di chi lo ha conosciuto da vicino, il documentario offre un viaggio emozionante alla scoperta del messaggio ancora oggi attuale, che Don Tonino ha lasciato in eredità alla Chiesa.Un'opera che non smette di parlare al presente e che ha ricevuto di recente grande attenzione da parte della stampa locale e nazionale. Il documentario, inoltre, è stato donato a Papa Francesco il 25 gennaio scorso in occasione del Giubileo della Comunicazione. Qualche giorno dopo il Santo Padre, attraverso una sua lettera ha ringraziato gli autori per il dono ricevuto, esprimendo il suo apprezzamento per le preziose testimonianze raccolte su Don Tonino.