Negativo il tampone fatto ieri a Giovinazzo. Il bollettino del Sindaco

IL TAMPONE E LE REGOLE IN CAMPAGNA

IL PLAUSO A DON ANDREA AZZOLLINI E FELICE BOLOGNA

IL PENSIERO A CHI SOFFRE E L'INVITO ALLA POPOLAZIONE

Di seguito vi riportiamo il bollettino delle ore 20.00 del Sindaco di Giovinazzo. Una buona notizia:«L'esito di un tampone fatto ieri su Giovinazzo ha avuto esito negativo, affrontiamo una settimana delicata e per questo rinnovo l'invito a tutti a rispettare le regole e a restare a casa. Anche oggi controlli della nostra Polizia Locale, abbiamo notato alcune situazioni di scarso rispetto delle distanze di sicurezza da parte di alcuni in campagna alle prese con lavori di potatura, le nostre guardie campestri sono state prontamente allertate. Anche in campagna vanno evitati i contatti, poniamo la massima attenzione.Oggi una domenica speciale, permettetemi di ringraziare di vero cuore don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale, per la benedizione sulla città con la copia del quadro miracoloso della nostra protettrice Maria SS. di Corsignano. E un grande grazie all'amico e maestro Felice Bologna che ha avuto l'idea di far cantare a tutti l'inno alla nostra Patrona, una manifestazione alla quale ha collaborato il nostro Comitato Feste e alla quale hanno aderito tanti musicisti di Giovinazzo. Questi momenti ci rinfrancano e ci rendono più forti e speranzosi.Spero che questi momenti siano anche occasione per pensare ai tanti che purtroppo in questo momento soprattutto al Nord stanno soffrendo, stanno resistendo, stanno affrontando questo nemico invisibile. Uno sforzo indicibile da parte di tutti coloro che sono in prima linea. Dico questo perché rivediamo un po' tutti alcuni atteggiamenti superficiali e canzonatori, affrontiamo seriamente questa situazione per rispetto anche alle tante vittime che il virus purtroppo sta mietendo.Domani vi darò altri aggiornamenti dettagliati, per stasera basta così: custodite i vostri cari con piccole attenzioni e con il rispetto delle norme di igiene, presto ne verremo fuori».