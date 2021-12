"Natale al centro": tutte le FOTO della domenica sera a Giovinazzo

15 foto "Natale al Centro" 2021

Nonostante le temperature abbastanza rigide e l'epidemia da Covid-19 che torna a farsi sentire pesantemente, l'aria natalizia si percepisce a Giovinazzo grazie ad alcune iniziative messe in essere dall'assessorato alla Cultura ed al Turismo guidato da Cristina Piscitelli e dalle tante associazioni che operano nel campo culturale.Ieri sera, domenica 19 dicembre,ha invaso il borgo antico, piazza Vittorio Emanuele II, la parrocchia San Domenico e l'Istituto Vittorio Emanuele II.Nella centralissima agorà giovinazzese hanno e per le strade del centro è arrivata la musica festosa della street band dellamentre nel centro storico, in particolare piazza Benedettine c'è stata la riuscita esibizione teatrale deIn piazza Umberto I, invece, oltre al duo musicale composto da Felice Bologna ed Antonella Caccavo, c'erano il banchetto dell'associazione ambientalistae lo stand allestito dallaIntanto all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, con apertura cancelli alle 18.30, è proseguita la bellissima mostra di presepi artigianali a cura delldella locale sezione, che quest'anno presenta la chicca del presepe monumentale che vede le scene della Natività svolgersi in una perfetta riproduzione in scala minore di piazza Vittorio Emanuele II.Ad aumentare il carico di speranza di un Natale con meno incognite ci hanno poi pensato gli associati dellai quali, all'interno della parrocchia San Domenico, hanno recitato versi e cantato strofe della tradizione giovinazzese e nazionale, in un evento che si replicherà sempre alle 19.30, mercoledì 22 dicembre nella chiesa del SS Crocifisso.Ha fatto infine discutere nelle scorse ore la decisione degli amministratori di disegnare il profilo del borgo antico, in particolare della passeggiata storica di via Marina, con una illuminazione ad hoc posta sugli edifici. Diversi commercianti hanno gradito, così come alcuni residenti, ma non sono mancate le critiche da settori delle opposizioni cittadine. Manca la Cattedrale - è stato sottolineato - e soprattutto, per alcuni, questa iniziativa che a Natale avrebbe un senso, potrebbe stonare col contesto nei prossimi mesi.Si replica tuttoNoi abbiamo voluto raccontarvi la serata di "Natale al Centro" con i nostri scatti che troverete sotto l'articolo.