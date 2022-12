Natale al Centro, gli eventi a Giovinazzo dal 23 al 26 dicembre

Tutte le informazioni utili per non perdersi nulla

Continuano a susseguirsi gli eventi diil cartellone varato dall'assessorato alla Cultura guidato da Cristina Piscitelli.Anche nei giorni della solennità liturgica più importante dell'anno ci sarà tanto da fare e da vedere. Per non farvi perdere proprio nulla riepiloghiamo quanto accadrà tra il 23 ed il 26 dicembre."In-canto la bellezza"Presepe Vivente a cura della Pro Loco di Giovinazzo con 100 figurantiIngresso a gruppi da piazza Garibaldi"Andiamo a Greccio con San Francesco"Presepe Vivente a cura dell'OFS SS CrocifissoSagrato del Santuario del SS CrocifissoMostra di presepi artisticia cura dell'Aiap GiovinazzoIstituto Vittorio Emanuele II"Veleleggiamo"Spettacolo teatrale per bambiniLa vera storia di Capitan Propp, comandante di una stravagante nave popolata da una ciurma di pirati-lettori, ai quali il capitano non permette mai di arrivare al finale delle favole che raccontano.Piazza Vittorio Emanuele II