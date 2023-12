Natale al Centro, a Giovinazzo c'è il mercatino della Touring Juvenatium

L'nell'ambito dell'iniziativa "Natale al Centro-Giovinazzo 2023", presenterà due eventi per tutta la famiglia, tra tradizione e cultura.Si parte questa sera, 7 dicembre, con la III edizione delL'inaugurazione è prevista per le ore 18.00 all'interno delle grandi stanze della Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II. La mostra sarà visitabile anche nelle serate dell'8, 9, 10, 16 e 17 dicembre.«Obiettivo della nostra associazione - spiegano dal sodalizio guidato da Vito Fumai - è quello di creare un ambiente che "riscaldi", che "avvolga", che faccia respirare l'atmosfera natalizia, che catapulti il visitatore in un mondo meraviglioso, magico, per vivere un "Natale da favola". Il tema scelto quest'anno per la terza edizione del Mercatino non è casuale e visitandolo capirete il perché…».Saranno 25 quest'anno gli espositori che proporranno prodotti di eccellenza dell'artigianato, ceramiche, addobbi, gioielli, tutti rigorosamente fatti a mano, ideali per addobbare le nostre case o fare dei regali originali, adatti sia a grandi che a piccini.Anche quest'anno la Touring Juvenatium ha allestito un angolo da favola dove ci sarà la possibilità di scattare gratuitamente una foto ricordo.