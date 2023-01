"Narcisismo digitale", Agostino Picicco presenta a Giovinazzo il suo ultimo libro

Il Comune di Giovinazzo presenta il volume diIl narcisismo digitale. La sfida di non perdere le relazioni (SECOP edizioni) presso la Sala San Felice nell'omonima piazza del centro storico di Giovinazzo), sabato 4 febbraio 2022 ore 19,30.Evento "novità", viene definito, per la modalità di presentazione del volume: a partire da lunedì 30 gennaio 30 slide "provocazione" saranno postate sulla pagina Facebook del Comune di Giovinazzo https://www.facebook.com/Cittadigiovinazzo e sul profilo Instagram il.narcisismo.digitalehttps://www.instagram.com/p/Cn383qIMFqr/?igshid=MDJmNzVkMjY= per una interazione con gli utenti social che sapranno e potranno fornire all'autore e ai relatori opportuni spunti di riflessione, di condivisione, di dialogo e di approfondimento. Parteciperanno alla discussione gli studenti del Liceo Classico "Matteo Spinelli" coordinati dalle professoresse Patrizia Petta e Carmela Cristofaro,Introdotti da Cristina Piscitelli, assessora alla Cultura, discuteranno con l'autorevescovo della Diocesi, il sindaco Michele Sollecito e Gianluca Simonetta, docente dell'Università degli Studi di Firenze. Modererà la tavola rotonda Gianni Antonio Palumbo, docente dell'Università degli Studi di Foggia.Il nuovo libro dipropone ulteriori riflessioni (a completamento di precedenti pubblicazioni), frutto dell'esperienza social, sul senso delle relazioni nell'ottica di una comunicazione digitale rettamente intesa. Delinea, talvolta con un filo di ironia, quelle che sono le tipologie di utenti, i vezzi che caratterizzano gli incontri virtuali, la dominanza e l'invadenza di chat che rischiano di soffocare i partecipanti nel caso in cui manchi un adeguato approccio positivo, inteso come uno stile adeguato e caratterizzato dal senso dell'opportunità.La prefazione è dell'avvocato Daniela Mainini, presidente del prestigioso Centro Studi Grande Milano. La postfazione è del professor Gianluca Simonetta dell'Università di Firenze.Agostino Picicco ha conseguito la laurea presso l'Università Cattolica di Milano e, successivamente, l'abilitazione di avvocato e di giornalista. Attualmente è professionalmente impegnato presso la Direzione Comunicazione ed eventi istituzionali dell'Università Cattolica di Milano, coordina le attività culturali di vari sodalizi, tra cui quelle dell'Associazione Regionale Pugliesi, è componente del Consiglio generale dei Pugliesi nel Mondo e della Fondazione don Tonino Bello. Collabora con varie testate giornalistiche ed è autore di numerose pubblicazioni, contributi a volume e prefazioni. Tra i tanti riconoscimenti, a Milano gli è stata conferita la prestigiosa onorificenza dell'Ambrogino d'Oro e a Giovinazzo la Benemerenza Civica.«Immigrato e non nativo digitale, dopo Vita da Social del 2015 e Comunicare è condividere del 2019, in Il narcisismo digitale. La sfida di non perdere le relazioni l'autore indulge sul profilo psicologico delle diverse tipologie di fruitore della rete, stilandone con garbo ironici profili, dai notabili ai prezzemolini, dagli iperconnessi ai livorosi, proponendo il tema, quanto mai urgente, dell'educazione digitale. (…) Agostino Picicco ci invita a superare la subdola richiesta interiore di essere i migliori per essere semplicemente migliori, cogliendo l'occasione di un nuovo umanesimo digitale, con tenerezza e garbo, meravigliose doti di cui, egli stesso, ogni giorno, è autorevole interprete» (dalla prefazione di Daniela Mainini).