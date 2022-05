Bavaro: «Con de Gennaro e Sinistra Italiana, Giovinazzo cambia»

Parla il segretario regionale di Sinistra Italiana, il giovinazzeseche sostiene Daniele de Gennaro nella sua corsa a sindaco di Giovinazzo. Di seguito il suo pensiero.Ci sono, ci sono. Ho contribuito a costruire la lista di Sinistra Italiana (link per vedere la lista https://www.facebook.com/sinistraitalianagiovinazzo/posts/3175429129361845 ).Una proposta politica di cui vado orgoglioso. 8 donne e 8 uomini, 38 anni di età media e nove candidati su sedici sono alla loro prima esperienza. Abbiamo puntato forte sul rinnovamento, una domanda che arriva dalla cittadinanza.Perché non esiste solo Nico Bavaro. Sinistra Italiana è un gruppo forte, solido e serio, a disposizione della città, composto da tante persone preparate e disponibili. Io sono a servizio di Sinistra Italiana e dei suoi candidati. E intendo esercitare il mio ruolo aiutando SI, Daniele De Gennaro e la coalizione a vincere e poi ad amministrare. Per essere d'aiuto non è obbligatorio candidarsi.Io posso rispondere solo per ciò che riguarda noi e noi abbiamo dichiarato in maniera netta il nostro obiettivo. Tanto basta.Ciò che dichiara o non dichiara Pugliese è qualcosa che interroga un po' tutto l'elettorato democratico e progressista.Perché in molti si vergognano delle loro appartenenze politiche. Abbiamo vissuto anni di amministratori con il cuore fortemente a destra e con il vestito di mille colori, alla Arlecchino, per confondere le acque. Un comportamento che persino la destra giovinazzese ha visto di cattivo occhio.Noi quelli siamo, in qualunque stagione dell'anno. Le persone ci conoscono e non capirebbero i camuffamenti. E poi, posso dirlo? Essere un partito nazionale, avere riferimenti in regione e a Roma è molto di aiuto quando si deve amministrare.Nessuna frecciata, è un dato di realtà. Giovinazzo è stata la Cenerentola dei finanziamenti europei e regionali in questi anni, mentre le città vicine facevano incetta di fondi. Un esempio? Solo qualche settimana fa, il Comune di Acquaviva otteneva 3 milioni di euro per il rifacimento del basolato nel centro storico. Non ne avrebbe avuto bisogno Giovinazzo?Ogni volta che vedo milioni di euro prendere altre strade, che non siano quella di Giovinazzo, mi mordo i gomiti a pensare alle tante occasioni perdute.Certamente sì. Innanzitutto Daniele è la persona giusta per interpretare il cambiamento, Ha competenza, visione, volontà. Inoltre, Sinistra Italiana ha un'assessora regionale, Annagrazia Maraschio, che ha deleghe fondamentali per lo sviluppo della nostra città: ambiente, urbanistica e politiche abitative. Pensiamo a tutte le problematiche aperte sul nostro territorio e pensiamo a quanto noi possiamo essere utili a risolverle, avendo una interlocuzione diretta e proficua, senza intermediari, con l'assessore regionale.E poi con noi cambierebbe un'altra cosa, ovvero che i lavori per la città in cui vengono interpellate le imprese non prenderebbero la via di Bari.Intendo dire che in tutti questi anni l'amministrazione non ha fatto lavorare quasi mai le imprese di Giovinazzo. Si sono rivolti quasi sempre fuori, sia per le progettazioni (spesso con incarichi ben remunerati…) che per la realizzazione delle piccole opere di manutenzione. A Giovinazzo non ci sono imprese o professionisti e progettisti capaci? Oppure l'amministrazione uscente doveva dire troppi "grazie" a qualcuno che di Giovinazzo non è e che non ha a cuore Giovinazzo e la sua economia?Sì, questa e molto altro ancora di cui stiamo parlando con i giovinazzesi in queste settimane. Abbiamo un programma bello e dettagliato (link al programma https://www.danieledegennaro.it/?fbclid=IwAR15z4h3DqKQafSkqXTOpXtW-qRsjclkfgZ07L0fAwim_mM2nk8HT32uSAQ ). Abbiamo preso impegni chiari con la Città. E io sarò a servizio di questo progetto, come lo sono sempre. Più forte è Sinistra Italiana, più forte è De Gennaro, più io potrò offrire il mio supporto alla città.Certo! Questo è sicuro. Votare de Gennaro e SI vuol dire anche votare per dare a Giovinazzo finalmente il cambiamento che merita.Per tutto il resto, do appuntamento a tutti i giovinazzesi mercoledì 1° giugno alle 19:30 in Villa Comunale. Presenterò dal palco la lista di Sinistra Italiana, con Daniele.