Un incendio di medie dimensioni si è sviluppato alle ore 16.00 di quest'oggi nella: il sito, gestito in passato dallama chiuso dal 2015 all'abbancamento di nuovi rifiuti solidi urbani, sorge nell'area rurale diLe fiamme, che hanno interessato anche, hanno interessato- alte dai 2 ai 5 metri - per un'area complessiva di oltre 300 metri quadrati - formate da rifiuti e sterpaglie, sviluppando una colonna di fumo visibile da lontano. Subito, sul posto, sono arrivati i: le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore anche a causa del forte vento che spira da nord-ovest.La discarica (su cui, nel 2016, laha disposto il sequestro dei, nda) sorge in una zona ad alto valore paesaggistico anche per la presenza della chiesa rurale di San Pietro, ma che purtroppo sconta decenni di accumuli di rifiuti che hanno provocato un'evidente compromissione dell'ambiente. Oggi, l'ennesima pagina nera con un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti anche si propende per l'ipotesi del dolo.Sul posto, oltre aidel, hanno lavorato anche quelli delmuniti di un'autobotte contenente. Sul posto anche idella, a cui sono affidate le indagini del caso, e la