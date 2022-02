Mons. Cornacchia a Giovinazzo: si festeggia il Beato Nicola Paglia

È dal 26 marzo 1828 che la Chiesa cattolica festeggia la solennità legata al culto delnato a Giovinazzo nel 1197. E nella sua città natale il culto è presente da molti anni, ma solo Monsignor Luigi Martella lo riportò alla data del 16 febbraio.I festeggiamenti sono in corso in forma strettamente liturgica da domenica 13 febbraio, con un ricco programma di celebrazioni varato dall'Arciconfraternita del SS Rosario e dal Terz'Ordine Domenicano, sotto la supervisione del parroco di San Domenico,Quest'oggi, la prima messa sarà celebrata alle ore 10.00.Questa sera, alle 18.30, invece l'intera comunità dei fedeli si ritroverà per la celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,Con lui ci sarà tutto il clero cittadino e saranno presenti le autorità civili e militari di Giovinazzo, nonché i rappresentanti delle confraternite e delle associazioni cattoliche della città.Le spoglie delsi trovano a Perugia, dove morì nel 1256, dopo che Fra' Raone Romano, secondo le fonti agiografiche, gli apparve in sogno preannunziandogli la fine quale messaggero della Vergine. Il suo culto è molto sentito anche nel capoluogo umbro, legato da un filo sottile alla cittadina adriatica.Non si terrà per il secondo anno consecutivo la processione per le strade del centro cittadino, in ossequio alla normativa anti-Covid. In tanti si augurano sia l'ultimo con queste restrizioni. In chiesa si accede muniti di mascherina FFP2.