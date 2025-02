Mons. Cornacchia compie 75 anni: gli auguri di tutta la diocesi

Oggi 13 febbraio, il Clero diocesano, insieme ai Religiosi, ai Diaconi e al santo popolo di Dio delle città di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, si stringe attorno aper porgergli, nel giorno del suo, i più cari e sinceri auguri.Il raggiungimento di questa tappa così significativa è motivo di lode e ringraziamento al Signore, non solo per la vita personale del nostro Vescovo, ma soprattutto per il suo ministero sacerdotale ed episcopale, svolto con gioia e dedizione a servizio della Chiesa.Con instancabile fedeltà e costanza, continua a operare per il bene della nostra Diocesi, guidandola con saggezza e amore.Sono già trascorsi nove anni da quando, per mandato del Papa, il nostro Vescovo si è posto come guida paterna e premurosa della nostra Chiesa locale, orientando il cammino pastorale alla crescita di ogni comunità, nel rispetto di tutti e nella carità fraterna.In questa felice ricorrenza, gli assicuriamo la nostra quotidiana preghiera, invocando l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e nostra, affinché possa sempre sentire la stima, l'affetto e la vicinanza del clero e di tutto il popolo di Dio.Tanti auguri Eccellenza!