Festeggiato il nono anno dall'insediamento di monsignor Cornacchia

«Oggi è un giorno speciale per la nostra Chiesa locale: ricorre ilA pochi giorni dalla ricorrenza del suo 75° compleanno, il 13 febbraio, ci uniamo come comunità di fedeli e di clero per esprimere i nostri più sentiti auguri».Così la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ha festeggiato ieri, 20 febbraio, una ricorrenza importante per il suo pastore, monsignor Domenico Cornacchia - e per tutti fedeli.«Eleviamo a Dio - si legge ancora nella nota diocesana - il nostro ringraziamento per il dono della sua presenza e del suo ministero tra noi, chiedendo al Signore di sostenerlo con la grazia e la forza necessarie affinché possa continuare a guidare la Chiesa con zelo e amore, nella fedeltà al Vangelo e nella docile ricerca della volontà di Dio».