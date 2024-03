Missa in Coena Domini e Altari della Reposizione: il programma a Giovinazzo

Ladel Giovedì Santo rappresenta l'inizio del Triduo Pasquale. In essa si fa memoria dell'Ultima Cena consumata da Gesù prima della sua passione, e si commemorano l'istituzione dell'Eucarestia e del Sacerdozio Ministeriale.Centinaia di fedeli si raduneranno nelle parrocchie giovinazzesi per la santa messa e poi per far visita agli altari della Reposizione. Di seguito il programma completo nelle parrocchie e nelle chiese giovinazzesi.Ore 18.00 - Santa MessaOre 22.00 - Adorazione comunitariaOre 19.30 - 24.00 - Visita orante all'Altare della Reposizione in criptaOre 18.30 - Messa in Coena DominiOre 21.30 - Adorazione eucaristica dinanzi all'Altare della ReposizioneOre 10-00 - 12.00 - Tempo per le confessioniOre 18.30 - Santa Messa presieduta da Monsignor Domenico TurturroDalle 19.30 visita al RepositorioOre 22.00 - Veglia di preghieraOre 18.30 - Santa Messa in Coena DominiDalle 19.30 preghiera dinanzi all'Altare della ReposizioneOre 22.00 - Adorazione eucaristica comunitariaOre 18.30 - Messa in Coena DominiDalle 19.30 visita all'Altare della ReposizioneOre 18.30 - Santa Messa del Signore con il rito della lavanda dei piediOre 21.30 - Adorazione eucaristica comunitaria presso altare della reposizione