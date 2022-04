Altari della Reposizione a Giovinazzo: tutte le FOTO

11 foto Giovedì Santo 2022 - Repositori

Giovinazzo ha rivissuto, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Sars CoV2, una serata che sarà a lungo ricordata e forse tra qualche anno si avrà contezza maggiore di quanto accaduto.È tornato il rito collettivo della visita aglidel Giovedì Santo, dopo la Messa in Coena Domini, che in ogni parrocchia ha visto la partecipazione di tanti fedeli. Non è mancata qualche intemperanza, frutto spesso di ignoranza, poiché non si tratterebbe di un vuoto e a tratti inutilmente chiassoso giro per "sepolcri", come erroneamente credono in tanti, ma un momento di seria e profonda riflessione spirituale davanti all'eucarestia.Noi non vogliamo raccontarvi questa serata con troppe parole, ma lo facciamo attraverso le immagini dei repositori nelle parrocchie e nelle chiese della città e degli allestimenti in alcune rettorie (che repositori non sono).