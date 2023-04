Giovedì Santo, gli orari delle messe in Coena Domini a Giovinazzo

Volgarmente detti "sepolcri", in realtà si tratta di Altari della Reposizione.Questa sera, Giovedì Santo 6 aprile, nelle parrocchie giovinazzesi si terranno leliturgia centrale nella Settimana Santa che ripercorre l'ultima cena e le ore prima della cattura di Gesù Cristo. Le campane taceranno fino alla Resurrezione della notte tra Sabato e Domenica di Pasqua. Gli altari saranno spogliati, il Santissimo Sacramento sarà spostato sulle navate laterali, adornate con fiori e ci si potrà, al termine delle celebrazioni, fermare in preghiera. L'auspicio è che non sia una sfilata, ma che si mantenga il giusto contegno per luoghi e circostanze.Questi dunque orari e programmi nelle parrocchie giovinazzesi.Ore 19.00 - Santa Messa in Coena Domini.Dalle 22.00 - adorazione eucaristica davanti al RepositorioPrima della celebrazione sarà possibile riporre le proprie rinunce alimentari nelle ceste appositamente predisposte.Ore 18.30 - Santa Messa in Coena Domini.Ore 22.30 - Adorazione eucaristica davanti all'altare della Reposizione.Dalle 10.00 alle 12.00 - Tempo per le confessioni.Ore 18.30 - Messa in Coena Domini.Ore 22.00 - Veglia di preghieraOre 18.30 - Santa Messa dell'ultima Cena di Gesù.Ore 22.00 - Adorazione eucaristica davanti al RepositorioOre 19.00 - Santa Messa in Coena Domini.Ore 22.00 - Veglia EucaristicaOre 18.30 - Santa Messa in Coena Domini.Ore 20.00 - Adorazione eucaristica comunitaria