Altari della Reposizione a Giovinazzo: le foto più belle

Sarebbe bastato fermarsi in meditazione e preghiera davanti ad uno solo di essi, ma la tradizione (un po' pagana) del pellegrinaggio tra i Sepolcri allestiti nelle chiese del Giovedì Santo è stata rispettata in pieno da tanti giovinazzesi.Altari della Reposizione, per la verità, ma in tanti usano ancora il termine "Sepolcri", allestiti con stile e spirito differente nelle cinque parrocchie cittadine e nel Santuario del SS Crocifisso. Un momento importante del Triduo Pasquale, successivo alla Messa in Coena Domini, affollatissima in tutte le chiese di Giovinazzo.Noi abbiamo voluto raccontarvelo questo Giovedì Santo attraverso i nostri scatti dei singoli Altari della Reposizione e degli allestimenti di Passione realizzati nelle rettorie del centro storico dalle singole confraternite. A chi era lontano, ammalato o impossibilitato ad esserci, soprattutto a loro, va il nostro servizio.