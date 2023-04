TUTTE LE FOTO degli Altari della Reposizione a Giovinazzo

Ieri sera le messe in Coena Domini e il tradizionale rito del pellegrinaggio per le chiese

9 foto Altari della Reposizione a Giovinazzo - 2023

Si è aperto ieri sera, Giovedì Santo 6 aprile, il, forse il momento centrale dell'anno liturgico cattolico.A Giovinazzo sono state celebrate lein tutte le parrocchie e nel Santuario del SS Crocifisso, a cui hanno sono seguite le adorazioni eucaristiche davanti agli Altari della Reposizione. Questo il nome corretto di quelli che volgarmente sono detti "sepolcri" e che invece dovrebbero essere luogo esclusivamente per la meditazione.In tanti si sono recati in pellegrinaggio da una chiesa all'altra, in troppi casi senza distinguere tra allestimenti confraternali e Repositori, ma il rito collettivo, nonostante il freddo, si è consumato ugualmente.Noi abbiamo deciso di raccontarvelo attraverso le nostre foto.Stasera, Venerdì Santo, 7 aprile, dalle 19.00 partirà da piazza Duomo la Processione dei Misteri, altro momento centrale della Settimana Santa a Giovinazzo. Anche in questo caso vi proporremo un fotoracconto.