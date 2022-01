"Mi nutro di cultura": all'Odeion di Giovinazzo parte l'edizione 2022

Si apre l'8 gennaio l'edizione 2022 di, la rassegna di attività culturali a cura della Fondazione "De Feo - Trapani" , presso ilin via delle Filatrici, 32 a Giovinazzo.Il primo appuntamento è con il cinema. L'8 gennaio è prevista la visione della pellicola. Il film fu presentato nel 2006 al Sundance, festival del cinema indipendente americano; ricevette quattro nominations all'Oscar e ne vinse due: miglior attore non protagonista (Alan Arkin) e miglior sceneggiatura originale.è un film che parla dell'importanza degli affetti, attraverso le tragicomiche vicissitudini degli Hoover, una famiglia "disfunzionale" ma autentica. E a tal proposito, ospite della serata sarà una psicoterapeuta esperta nella gestione delle dinamiche familiari.Inizio fissato per le 19.30.Ingresso con abbonamento mensile (40 euro) o con biglietto all'ingresso (10 euro). Si accede con green pass e mascherina FFP2, conformemente al vigente protocollo di emergenza sanitaria.Per info e prenotazioni contatta 3401062022.