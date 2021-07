Meteo, Giovinazzo si appresta a vivere cinque giorni incandescenti

Sarano forse i cinque giorni più caldi di tutta l'estate a Giovinazzo. Cinque giornate incandescenti, caratterizzati da temperature massime che spesso supereranno i 40°.La Protezione Civile della Puglia ha diramato nelle scorse ore un'allerta arancione per caldo intenso fino al 1° agosto. Si tratta di aria calda di provenienza subtropicale che ha già iniziato a farsi sentire da lunedì scorso, ma che da oggi, 28 luglio, porterà sul nord barese e su Giovinazzo in particolare valori massimi sui(in campagna si toccheranno i 42°).28,29 e 30 luglio saranno dunque tre giornate caldissime, con minime mai sotto i 24-25° anche nelle ore teoricamente più fredde della notte. Il mare resterà calmo o poco mosso, con correnti di direzione variabile che resteranno deboli. Domenica 1° agosto, poi, il caldo si farà ancor più intenso, toccando sulla costa punte die nell'entroterra giovinazzese anche iDi seguito vi proponiamo i consigli della Protezione Civile e del Ministero della Salute.- Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00);- Evita le zone particolarmente affollate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti.- Evita l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.- Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata.- Indossa indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.- Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.- Bevi liquidi, moderando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche.- Se l'auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste- Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole- Assicurati che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte.- In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico.