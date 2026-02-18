Le Ceneri
Le Ceneri
Religioni

Mercoledì delle Ceneri, le Sante messe a Giovinazzo

La celebrazione cittadina nella parrocchia Maria SS Immacolata

Giovinazzo - mercoledì 18 febbraio 2026
Il Mercoledì delle Ceneri, per la Chiesa Cattolica, segna l'inizio del periodo penitenziale quaresimale che porta alla Passione e Morte di Cristo e quindi alla Santa Pasqua. Si tratta di 40 giorni escluse le domeniche.
Quest'oggi, 18 febbraio, la santa messa cittadina con il rito dell'imposizione delle Ceneri sul capo si terrà alle 20.30 all'interno della Parrocchia di Maria SS Immacolata. Di seguito vi comunichiamo anche le celebrazioni eucaristiche vespertine nelle cinque parrocchie giovinazzesi e nel Santuario del SS Crocifisso:

PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
Ore 7.00, 8.00, 9.15 Sante messe con imposizione delle Ceneri.
Ore 17.00 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri per i bambini ed i ragazzi del catechismo e dell'Azione Cattolica.
Ore 18.30 - Santa messa vespertina del mercoledì delle Ceneri.

PARROCCHIA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Ore 19.00 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Ore 18.30 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri.

PARROCCHIA SAN DOMENICO
Ore 18.30 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri.

SANTUARIO SS CROCIFISSO
Ore 18.30 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri.

PARROCCHIA MARIA SS IMMACOLATA
Ore 20.30 - Santa messa cittadina con imposizione delle Ceneri per studenti e lavoratori. Vi partecipa tutto il clero giovinazzese.
