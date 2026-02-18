Mercoledì delle Ceneri, le Sante messe a Giovinazzo

Ilper la Chiesa Cattolica, segna l'inizio del periodo penitenziale quaresimale che porta alla Passione e Morte di Cristo e quindi alla Santa Pasqua. Si tratta di 40 giorni escluse le domeniche.Quest'oggi, 18 febbraio, la santa messa cittadina con il rito dell'imposizione delle Ceneri sul capo si terrà alle 20.30 all'interno della Parrocchia di Maria SS Immacolata. Di seguito vi comunichiamo anche le celebrazioni eucaristiche vespertine nelle cinque parrocchie giovinazzesi e nel Santuario del SS Crocifisso:Ore 17.00 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri per i bambini ed i ragazzi del catechismo e dell'Azione Cattolica.Ore 18.30 - Santa messa vespertina del mercoledì delle Ceneri.Ore 19.00 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri.Ore 18.30 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri.Ore 18.30 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri.Ore 18.30 - Santa messa con il rito dell'imposizione delle Ceneri.Ore 20.30 - Santa messa cittadina con imposizione delle Ceneri per studenti e lavoratori. Vi partecipa tutto il clero giovinazzese.