Il programma delle sante messe a Giovinazzo nel Mercoledì delle Ceneri

Ilrappresenterà per la Chiesa Cattolica l'ingresso nel periodo quaresimale che porterà alla Pasqua del 20 aprile.Un periodo quaresimale che inizierà con la celebrazione delin tutte le parrocchie. Ma la santa messa con il rito durante cui verrà cosparso il capo dei fedeli in segno penitenziale ed in preparazione al percorso che culminerà con la settimana Santa e con la Passione, Morte e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.Unica eccezione è rappresentata dal rito ambrosiano, osservato nella maggior parte delle chiese dell'arcidiocesi di Milano e in alcune delle diocesi vicine, che fa iniziare la Quaresima con la prima domenica di Quaresima e non il Mercoledì delle Ceneri; l'ultimo giorno di carnevale è pertanto il sabato, 4 giorni dopo rispetto al martedì in cui termina per chi osserva il rito romano.La messa cittadina a Giovinazzo si terrà alle 20.30 all'interno della parrocchia San Giuseppe, dove confluiranno clero, confraternite e pii sodalizi. Ma ciascuna parrocchia terrà ugualmente la propria celebrazione. Alla mezzanotte del 4 marzo, come ormai da tradizione, l'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine accenderà la grande croce dinnanzi alla Chiesa del Carmine, accanto all'arco posto all'intersezione tra via Cattedrale e via Lecce.Di seguito vi proponiamo pertanto il quadro completo per quel che riguarda mercoledì 5 marzo. Nei prossimi giorni forniremo il programma quaresimale dettagliato di ciascuna comunità.Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta - ore 19.00;Parrocchia San Domenico - confessioni ore 9.00-12.00, messa ore 18.30;Parrocchia Sant'Agostino - ore 18.30;Parrocchia Immacolata - ore 8.30 - 18.30;Parrocchia San Giuseppe - ore 9.00 - 18.30 - 20.30 messa cittadina;Santuario SS Crocifisso - ore 18.30.