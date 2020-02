Inizia la Quaresima: a mezzanotte accesa la grande croce in via Cattedrale

È stata accesa ieri sera, a mezzanotte in punto, laposta in via Cattedrale nei pressi della Chiesa del Carmine.Si tratta del primo importante segno di passaggio dal periodo carnevalesco a quello quaresimale che precede la Santa Pasqua cristiana. A curarlo, nella notte che conduce alla solennità delle Ceneri è, che solca così un confine con il periodo penitenziale.Non è casuale che sia il pio sodalizio a mettere in essere questo passaggio, poiché è proprio la confraternita che aprirà il periodo degli eventi legati alla pietà popolare il 14 marzo prossimo, quando sarà inaugurata la mostra di Passione dell'artista, quest'anno dal titolo. Un evento atteso in tutto il circondario, che caratterizza ormai da diversi anni i riti pre-pasquali a Giovinazzo, mai come quest'anno, in tempi angosciosi per la nostra nazione, carichi di spiritualità.