Mercitalia e Lugo Terminal, un nuovo servizio sulla Verona-Giovinazzo

Merci più veloci sulla Verona-Giovinazzo

Al via un nuovo servizio diche ha come comun denominatore l'aspirazione di ridurre il trasporto su gomma e le emissioni di CO2, incentivando il trasporto delle merci su ferro.. Ed è in questa direzione che va letta la partnership conper sviluppare il trasporto merci sullaLa collaborazione tra ilper il servizio di trasporto combinato non accompagnato sulla tratta- si legge su- consentirà di collegarea, il più grande interporto italiano, al terminal pugliese di Giovinazzo, di proprietà diIl servizio di trasporto sarà effettuato dasulla direttrice Adriatica, con elevati livelli qualitativi, mentreagiranno quali operatori intermodali e logistici per la commercializzazione del servizio.Con un programma di, dal lunedì al sabato, caratterizzati dai massimi livelli prestazionali (portata 1.600 tonnellate, lunghezza 550 metri e sagoma limite P400), il nuovo servizio permetterà di trasportareDal terminal di Giovinazzo sarà possibile poi usufruire di ulteriori servizi di terminalizzazione, di primo/ultimo miglio stradale, di trasferimento delle UTI da/per ilattraverso mezzi su gomma.