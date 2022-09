Arriva il Bonus Trasporti, ecco come ottenerlo e in cosa consiste

Dal 1 settembre è possibile richiedere il, l'incentivo, introdotto dal Governo con il decretoe ampliato dal decretoPotranno usufruirne tutti i cittadini per acquistare abbonamenti mensili o annuali al trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (compresi i treni Alta Velocità) anche delIl contributo massimo del voucher è stabilito ine per ottenerlo occorre fare domanda entro il 31 dicembre 2022 e fino a esaurimento fondi sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del. Qui, accedendo tramite Spid o Cie, si devono fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicare la spesa da sostenere prevista e il gestore del servizio di trasporto pubblico di riferimento.Per quel che riguarda i servizi ferroviari, il voucher è valido per la sola seconda classe o per il livello di servizio(sono esclusi perciò gli abbonamenti di prima classe/Business).Ma a chi spetta il bonus? Ad ottenere il voucher saranno tutte le persone che nel corso del 2021 hanno conseguito un reddito complessivo lordo non superiore a. Il buono emesso dal Portale è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall'importo e dalla data di emissione e di scadenza dell'utilizzo che è entro un mese dall'emissione.Il voucher ottenuto dovrà poi essere presentato in fase di acquisto presso le biglietterie didal titolare o da persona appositamente delegata. Il bonus può essere richiesto da ciascun componente della famiglia, non è cedibile essendo nominativo ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, che deve avvenire nello stesso mese di emissione del bonus; tuttavia, l'abbonamento da acquistare con il bonus può essere valido anche per un periodo successivo.Nel caso non si rientrasse nelle categorie a cui spetta il bonus, si ricorda che l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto è comunque detraibile dalla dichiarazione dei redditi alanche per i familiari a carico, con un limite massimo di