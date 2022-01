Ancora senza identità l’uomo travolto dal treno a Giovinazzo

Rimane ancora avvolto nel mistero il decesso di un uomo,, morto dopo essere stato travolto ieri pomeriggio da un treno regionale a pochi metri della stazione ferroviaria di Giovinazzo, lungo la linea Bari-Foggia: l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, mentre l'identificazione è ancora in corso.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, giunto in stazione in sella alla propria bici attorno alle ore 15.50, si sarebbe avviato lungo il marciapiede, in direzione nord. Poi, dopo aver lasciato il mezzo nelle vicinanze, avrebbe aspettato l'arrivo del convoglio - il, partito da Bari Centrale e diretto a Foggia, dove è giunto con- sui binari. Il convoglio lo ha travolto. Un impatto a circache non gli ha lasciato scampo.Lae isono al lavoro per ricostruire la dinamica (al vaglio le immagini della videosorveglianza, nda) e per identificare la vittima che non ha ancora un'identità. Sul cadavere straziato dall'impatto, infatti, non sono stati trovati documenti. Solo la bicicletta con cui ha raggiunto lo scalo ferroviario. E così, per dare nome e cognome all'uomo, è intervenuta laper tentare di identificarne le impronte digitali, rilevate su un moncone di mano.Quel che è certo è che quel corpo, dilaniato dal treno e ridotto a brandelli, apparterrebbe ad un uomo adulto di età stimata intorno ai, secondo una prima ispezione del medico legale. Al momento non sono stati trovati messaggi, né sono giunte segnalazioni di persone scomparse, ma nessuna pista viene esclusa.