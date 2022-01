Identificato l'uomo travolto da un treno a Giovinazzo

È stato identificato nelle ultime ore dalla, in collaborazione con i, l'uomo che era stato travolto da un treno regionale nel pomeriggio di martedì 18 gennaio, alle ore 15.50, sulla linea ferroviaria Bari-Foggia, a pochi metri dalla stazione di Giovinazzo. Si tratta di unoriginario di Bitonto.L'immediato riconoscimento non era stato possibile in quanto la vittima, travolta dalpartito da Bari Centrale e diretto a Foggia, dove è giunto con 142 minuti di ritardo, non aveva con sé documenti ed effetti personali. Solo la bicicletta con cui aveva raggiunto lo scalo ferroviario cittadino, prima di avviarsi lungo il marciapiede, in direzione nord. La salma, dilaniata dal treno e oramai ridotta a brandelli è stata successivamente riconosciuta dai familiari.Il traffico, martedì, è tornato regolare alle ore 19.15. Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 100 minuti per 4 treni Alta Velocità e un treno Intercity, fino a 130 minuti per 9 treni regionali, mentre 9 treni regionali e 1 Intercity sono stati cancellati.ha dovuto riprogrammare l'offerta ferroviaria.