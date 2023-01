Lugo Terminal, nuovo collegamento tra Giovinazzo e Mortara

Novità per lo scalo intermodale di Giovinazzo.Dal 6 febbraio ilattiverà un nuovo servizio intermodale tra la cittadina adriatica e, nel pavese. Il servizio di trazione ferroviaria - è questa la novità - sarà operato daIl nuovo collegamento, con frequenza di tre viaggi settimanali, ha l'obiettivo di intensificare il traffico dalla Puglia verso il Nord della penisola, in particolare portando merci in Lombardia e Piemonte e mettendo in comunicazione, attraverso una porta fatta da sistemi di scalo altamente informatizzati, l'Italia con il Benelux, la Germania e l'Inghilterra, ma anche a Sud con Grecia e Turchia.