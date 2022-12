Mercato settimanale alla domenica: buona la prima

Non aveva avuto luogo venerdì 2 dicembre per la concomitanza con la cerimonia di intitolazione della locale stazione dei Carabinieri a Luciano Pignatelli, ma il recupero di domenica 4 dicembre ha dato esiti ottimi.Ilstraordinario alla domenica piace ai giovinazzesi ed anche ai tanti che vengono a far spesa dalle vicine Molfetta, Terlizzi e dal quartiere barese di Santo Spirito. Tante le persone che si sono riversate tra i viali dell'area mercatale e buona è stata anche l'adesione degli ambulanti, che hanno accettato di buon grado questo spostamento.L'esperimento si ripeterà le prossime due domeniche, 11 e 18 ottobre, per volontà dell'assessorato alle Attività Produttive guidato dain accordo con i sindacati e le associazioni di categoria. La novità di queste due settimane pre-natalizie è la calendarizzazione delle giornate festive quali giornate dedicate al mercato settimanale, che si terrà dunque anche iBuono per l'amministrazione comunale anche il riscontro per il mercatino di oggettistica e artigianato di piazza Vittorio Emanuele II, soprattutto al mattino, mentre a sera c'era meno gente. In questo caso si replicherà ogni terza domenica del mese.