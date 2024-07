Mercato serale e marcatino artigianato, buon riscontro a Giovinazzo

Nel fine settimana appena trascorso, Giovinazzo ha ospitato iled il mercatino dell'artigianato nel cuore della movida a Levante, su Passeggiata Messere.Il primo è stata l'occasione per molti avventori per fare spesa in un giorno festivo ed a sera, quando il caldo asfissiante di questi giorni ha dato una minima tregua. Un'occasione per quanti al venerdì lavorano e per coloro i quali sono in cerca di affari che in genere alla domenica sera sono possibili.Bene anche isu Passeggiata Messere, tra sabato e domenica. In tanti, soprattutto dal circondario, si sono affacciati per comprare qualcosa di tipico o di originale.«Quello appena trascorso è stato un weekend all'insegna dei mercati e della promozione delle attività produttive - ha spiegato l'assessore-. E credo si sia trattato di mercati popolati nonostante il gran caldo. Un esperimento che ripeteremo più in là e di cui posso essere soddisfatto. Abbiamo promosso attività artigianali e il mercato settimanale serale ha dato a molti giovinazzesi la possibilità di fare acquisti che altrimenti sarebbero impossibilitati a completare in settimana. Tutto è migliorabile, ma ritengo siano iniziative da replicare, anche perché ce lo chiede la gente», ha concluso Arbore.