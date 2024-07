Su Passeggiata Messere c'è la mostra mercato di prodotti e artigianato

La panoramica Passeggiata Messere, a Giovinazzo, ospiterà sabato 13 e domenica 14 luglioL'evento è organizzato da La Puglia in Piazza in collaborazione con l'assessorato alle Attività Produttive.Si parte oggi, 13 luglio, dalle 17.00 con le bancarelle, mentre alle 19.00 si svolgerà un laboratorio creativo su come realizzare una candela in cera d'api e fiori di lavanda. Fino alle 22.00 spazio all'esposizione e vendita.Domenica 14 luglio ancora apertura dalle 17.00 sino alle 22.00, con laboratorio questa volta dedicato a creare lecca lecca e bracciali tutti rigorosamente fatti ad uncinetto.Saranno in tanti a far visita a questa esposizione che intende valorizzare l'artigianato locale e i prodotti di vicinato.