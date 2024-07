Domenica 14 luglio torna a Giovinazzo il mercato settimanale serale

Cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquisto dalle 17.00 alle 22.00

L'Amministrazione comunale di Giovinazzo, dopo aver riscontrato un considerevole gradimento da parte dei cittadini, ha deciso di organizzare perun'edizione straordinaria del mercato che si terrà, in via del tutto eccezionale, dalle ore 17.00 alle ore 22.00 sempre nell'area mercatale.Si raccomandano gli operatori commerciali di rispettare le regole di sempre e di lasciare lo spazio decorosamente in ordine al termine dell'orario di apertura. Si svolgerà regolarmente invece il mercato settimanale di venerdì 12 luglio.