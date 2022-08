Memoria liturgica di Maria di Corsignano: il programma completo a Giovinazzo

19 AGOSTO - IX GIORNO DI NOVENA - MEMORIA LITURGICA DI MARIA SS DI CORSIGNANO

È intenso il programma della Festa Patronale in questo venerdì 19 agosto, giornata in cui si celebra la Memoria liturgica di Maria SS di Corsignano.Il clou si avrà probabilmente alle 21.00 con la Traslazione del Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe in Concattedrale a cura del Circolo "Figli del Mare". Di seguito il programma completo della giornata.Ore 6,30 S. Messa in ConcattedraleOre 9,00 S. Messa in ConcattedraleOre 18,00 Piazza Duomo – Villaggio medievale con rievocazioni storiche, spettacoli di combattimento e attività didattiche – Investitura dei Cavalieri a cura della Pro Loco di GiovinazzoOre 19,00 Cripta Concattedrale – Mostra collettiva "Arte in Cripta" di Alessandro Cavaliere e Giuseppe PotenzieriOre 19,30 S. Messa in Concattedrale - Triduo Solenne predicato da Fra Francesco Neri ofm cap Consigliere generale dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini, animata da: Religiose, Azione Cattolica, AGESCI, Famiglia Vincenziana, Touring Juvenatium, con diretta streaming sulle pagine Facebook del Comitato Feste GiovinazzoOre 21,00 Traslazione del Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe in Concattedrale a cura del Circolo "Figli del Mare" (percorso: Via Cappuccini, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Umberto I, Via Marina) e rappresentanze dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo di Giovinazzo, personale Marina Militare e Comitato Feste Patronali. Su Via Marina (lato mare Palazzo di Città), ci sarà la deposizione di una corona al monumento dedicato ai Marittimi Giovinazzesi. Il corteo sarà accompagnato dall'Orchestra dei Fiati "Filippo Cortese" Città di Giovinazzo Raduno dei partecipanti alle ore 20.30 presso la sede del Comitato feste Patronali Ore 21,30 Concerto "Musiche da Oscar" omaggio a Ennio Morricone dell'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal Maestro Giovanni Minafra – Soprano Antonella Giovine – Testi e narrazione Alessia GarofaloOre 22,00 S. Messa in Concattedrale